Pırasalı Mısır Keki

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış pırasayı çok ince olacak şekilde kıyın ve tuzla ovun. Daha sonra sıkarak, suyunu çıkarın ve bir kenara alın. Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpıcı ile iyice çırpın. İçine sıvı yağ ve süt katıp, tekrar çırpın. Mısır unu, un ve kabartma tozu ilave edip, tüm malzemeyi iyice karıştırın. Harcı yağlanmış orta büyüklükte bir fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pul biber serpin ve dilimleyerek, servis yapın.