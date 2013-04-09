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Pırasalı Mısır Keki

Pırasalı Mısır Keki
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet pırasa

3 adet yumurta

1 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz



Üzerine: Pul biber

YAPILIŞI

Ayıklanmış pırasayı çok ince olacak şekilde kıyın ve tuzla ovun. Daha sonra sıkarak, suyunu çıkarın ve bir kenara alın. Derin bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpıcı ile iyice çırpın. İçine sıvı yağ ve süt katıp, tekrar çırpın. Mısır unu, un ve kabartma tozu ilave edip, tüm malzemeyi iyice karıştırın. Harcı yağlanmış orta büyüklükte bir fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pul biber serpin ve dilimleyerek, servis yapın.
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