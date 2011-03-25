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Pirinçli Cheesecake

Pirinçli Cheesecake
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

170 gram margarin

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

İçi için:

1 litre süt

Yarım su bardağı pirinç

4 adet yumurta

2 çorba kaşığı oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Bir tutam tuz

3 çorba kaşığı süzme yoğurt

Üzerine:

1 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için, tüm malzemeyi geniş bir kapta iyice yoğurun. Üzeri örtülü olarak buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakın. Daha sonra hamuru açın ve yağlanmış bir tart kalıbına kenarlarını yükselterek döşeyin. Diğer taraftan sütü bir tencereye alıp üzerine pirinci ekleyin. Ara sıra karıştırarak pirinç yumuşayana kadar pişirip soğutun. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarıların üzerine tereyağı, toz şeker, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edin. Yumurta aklarını ayrı bir kaba alın. Üzerine bir tutam tuz ekleyin ve mikserle çırparak kar haline getirin. Yumurta sarılı karışıma, soğuttuğunuz pirinç, süzme yoğurt ve çırptığınız yumurta aklarını ilave edin. Karışımı, tart kalıbına yerleştirdiğiniz hamurun üzerine dökün. Üzerini alüminyum folyo ile kaplayıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırına verin. 30 dakika sonra folyoyu çıkarın. Üzeri açık olarak 15-20 dakika daha pişirip fırından alın. İyice soğuduktan sonra dilimleyin. Pudra şekeri serperek servis yapın.
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