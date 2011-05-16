Portakal Reçelli Beyaz Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir buçuk su bardağı unu ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu birlikte eleyin. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyin. Tereyağ ve beyaz çikolatayı bir arada, benmari usulü eritin. Bu arada yumurtaları mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpın. Eriyen tereyağlı çikolatalı karışımı, vanilyayı ve çırpılmış yumurtaları unlu karışıma katın. Tahta bir kaşıkla malzemeyi karıştırın. Tek kişilik en büyük boy tartölet kalıplarını yağlayıp, hamuru kalıplara pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yarım saat kadar pişirin. Fırından çıkarıp, bir müddet soğutun. Ardından enlemesine ikiye kesin. Arasına portakal reçeli sürün. Dondurma eşliğinde servis yapın.