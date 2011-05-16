DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Portakal Reçelli Beyaz Çikolatalı Kek

Portakal Reçelli Beyaz Çikolatalı Kek

Portakal Reçelli Beyaz Çikolatalı Kek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım su bardağı toz şeker

100 gram beyaz çikolata

125 gram tereyağı

2 adet yumurta

Yarım paket vanilya

7-8 çorba kaşığı portakal reçeli



Süslemek için:

Arzu ettiğiniz miktarda dondurma

YAPILIŞI

Bir buçuk su bardağı unu ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu birlikte eleyin. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyin. Tereyağ ve beyaz çikolatayı bir arada, benmari usulü eritin. Bu arada yumurtaları mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpın. Eriyen tereyağlı çikolatalı karışımı, vanilyayı ve çırpılmış yumurtaları unlu karışıma katın. Tahta bir kaşıkla malzemeyi karıştırın. Tek kişilik en büyük boy tartölet kalıplarını yağlayıp, hamuru kalıplara pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yarım saat kadar pişirin. Fırından çıkarıp, bir müddet soğutun. Ardından enlemesine ikiye kesin. Arasına portakal reçeli sürün. Dondurma eşliğinde servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN