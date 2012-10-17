Portakal Sulu İrmikli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti için su ve toz şekeri kaynatın. Dilimlenmiş portakalı ekleyip, 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Diğer taraftan derin bir kaseye aldığınız zeytinyağı, sıvı yağ ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya, kabartma tozu ve irmiği de katıp metal kaşıkla iyice karıştırın. Hindistancevizi ve elenmiş unu da ekleyip aynı yönde olacak şekilde tüm malzemeyi karıştırın. Karışımı yağlanmış orta büyüklükte kare kalıba boşaltın ve üzerini spatula ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Tatlı sıcakken üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Dilimleyin ve üzerini hindistancevizi ile süsleyip servis yapın.