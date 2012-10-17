Portakal Sulu İrmikli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
2'er çay kaşığı vanilya ve kabartma tozu
1 su bardağı irmik
2 çorba kaşığı hindistancevizi
Bir buçuk su bardağı un
Şerbeti için:
1 su bardağı su
Yarım su bardağı toz şeker
1 adet portakal
Süslemek için:
Hindistancevizi
YAPILIŞI
Öncelikle şerbeti için su ve toz şekeri kaynatın. Dilimlenmiş portakalı ekleyip, 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Diğer taraftan derin bir kaseye aldığınız zeytinyağı, sıvı yağ ve toz şekeri mikserle iyice çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya, kabartma tozu ve irmiği de katıp metal kaşıkla iyice karıştırın. Hindistancevizi ve elenmiş unu da ekleyip aynı yönde olacak şekilde tüm malzemeyi karıştırın. Karışımı yağlanmış orta büyüklükte kare kalıba boşaltın ve üzerini spatula ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Tatlı sıcakken üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Dilimleyin ve üzerini hindistancevizi ile süsleyip servis yapın.