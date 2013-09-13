Portakallı Ballı Kek

Yumurtaları ve toz şekeri bir kapta, rengi açılıp bir misli kabarana dek çırpın. Ardından içine kabartma tozu hariç, tüm malzemeyi katıp, karıştırın. Ardından kabartma tozunu da ekleyip, tekrar karıştırın. Yağlanıp unlanmış kalıba malzemeyi boşaltıp, yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. 2 çay bardağı suyu balla karıştırıp, fırından çıkarttığınız kekin üzerine gezdirin. Kekin biraz kabarmasını bekleyin. Sonrasında yuvarlak kalıplarla dilimler çıkarın. Pudra şekeri ve limon suyunu karıştırıp keklerin üzerine sürün ve servis yapın.