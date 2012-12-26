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Sofra / Kekler / Portakallı Haşhaşlı Kek

Portakallı Haşhaşlı Kek

Portakallı Haşhaşlı Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

Bir buçuk su bardağı haşhaş

1 su bardağı kaynar su

7 adet yumurta

150 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

1 su bardağı un



Üzeri için:

5 su bardağı portakal suyu

4 çorba kaşığı toz şeker

4 çorba kaşığı patates nişastası

YAPILIŞI

Haşhaş ve kaynar suyu kısık ateşte, haşhaş suyu çekene dek, arada karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Tereyağı, toz şeker ve vanilyayı mikserle, toz şeker eriyene dek çırpın. Teker teker yumurta sarılarını ekleyin. Kabartma tozunu ilave edip karıştırın. Un ve portakal kabuğunu ilave edin. Ayrı bir yerde yumurta aklarını bir tutam tuzla kar haline gelene dek çırpın ve metal bir kaşık yardımıyla tereyağlı karışıma ekleyin. Yağlı kağıtla kaplanmış 25x35 cm'lik kek kalıbı na boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Üzeri için portakal suyu, toz şeker ve nişastayı kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kekin üzerine gezdirip soğumaya bırakın. Fırınlanmış portakal dilimleri ile süsleyip servis yapın.
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