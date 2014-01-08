Portakallı Haşhaşlı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alıp üzerine, toz şeker, tuz, kabartma tozu, tereyağı, haşhaş ve rendelenmiş portakal kabuğu ilave edip mikserle 2-3 dakika karıştırın. Süt ve yumurtaları da ekleyip 2-3 dakika daha karıştırın. Dikdörtgen bir kek kalıbını hafifçe yağlayıp unladıktan sonra karışımı kaba boşaltın. Üzerine bıçakla boydan boya bir çizik atın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin.