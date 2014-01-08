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Sofra / Kekler / Portakallı Haşhaşlı Kek

Portakallı Haşhaşlı Kek

Portakallı Haşhaşlı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı + 2 çay bardağı un

2 su bardağı + 2 çay bardağı toz şeker

Bir tutam tuz

2 çay kaşığı kabartma tozu

300 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çorba kaşığı haşhaş

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

4 çay bardağı süt

5 adet yumurta

YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alıp üzerine, toz şeker, tuz, kabartma tozu, tereyağı, haşhaş ve rendelenmiş portakal kabuğu ilave edip mikserle 2-3 dakika karıştırın. Süt ve yumurtaları da ekleyip 2-3 dakika daha karıştırın. Dikdörtgen bir kek kalıbını hafifçe yağlayıp unladıktan sonra karışımı kaba boşaltın. Üzerine bıçakla boydan boya bir çizik atın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
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