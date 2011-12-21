Portakallı Muffin

Sofra Tarifi

1 su bardağı toz şeker 4 adet yumurta 3 çorba kaşığı tepeleme tereyağı 1 adet portakal 1 paket vanilya 2 su bardağı un Bir tutam tuz 1 çay bardağı mısır nişastası 1 paket kabartma tozu Küçük ve orta boy kağıt kalıplar

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtayı mikserle çırpın. İçine oda sıcaklığındaki tereyağını, portakal suyunu ve rendelenmiş kabuğunu ilave edip çırpmaya devam edin. Ardından üzerine vanilya, un, tuz, mısır nişastası ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın. Karışımı yağlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. Fırın tepsisine dizin. 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Renkli şekerlerle servis yapın.