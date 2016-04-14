Portakallı Şifon Kek

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YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki Yumurtaların sarısı ve akını ayrı ayrı kaplara koyun. Karıştırma kabına Unu eleyerek koyun ve portakal kabuğu rendesini içine ekleyerek çırpıcıyla una ekleyin. Kabartma tozu, tuz ve şekerin 3/2de ekleyin iyice harmanlayın. Karışımın ortasını çukur hale getirin ve yumurta sarılarını, Sıvı Yağ, Vanilya ve Portakal suyunu ekleyin ve orta hızda mikserle çırpın. Ayrı bir kapta Yumurta aklarını düşük hızda 1-2 dk çırpın hafif köpürünce çırpmayı bırakın. Ayırdığınız 3/1 toz şekeri yavaş yavaş ekleyerek yüksek hızda çırpın. Kremsi bir kıvama kadar çırpmaya devam edin. Kıvam arttırmak isterseniz Krem tartar kullanabilirsiniz. Hazırladığınız yumurta akını diğer karışımın içine ekleyin el çırpıcısı ile yavaş yavaş karıştırarak malzemeyi yedirin. 25 cm'lik kek kalıbını yağlayın ve karışımı kalıba dökün. Kalıbı mutfak tezgahına orta şiddete vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayın. 170 C fırınınızın pişirme şekline göre 40-60 dk arasında keki pişirin. Bıçak yardımı ile kekin içinin piştiğini kontrol edin. Piştiyse kalıbı fırından çıkarın, tezgahın üzerine ters çevirip soğumasını bekleyin.