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Sofra / Kekler / Portakallı Sünger Kek

Portakallı Sünger Kek

Portakallı Sünger Kek
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 50 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta+1 adet yumurtanın akı

1 su bardağı un

1 su bardağından 1 çorba kaşığı eksik toz şeker

Yarım çorba kaşığı kabartma tozu

Yarım su bardağı portakal suyu

4 çorba kaşığı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu



Sos için:

1 paket (80 gram) bitter çikolata

Yarım su bardağı krema

Yarım çorba kaşığı ince kıyılmış portakal kabuğu

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Ayrı bir yerde un, toz şeker ve kabartma tozunu karıştırın. Yumurta sarısı, portakal suyu, sıvı yağ, vanilya ve portakal kabuğu ekleyip, karıştırın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla, kar haline gelene dek çırpın. Daha sonra metal bir kaşıkla yavaşça unlu karışıma ekleyin. Hamuru, yağlanmış ortası delikli kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Kalıbı ters çevirip, keki bu şekilde soğutun. Sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Krema ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp, portakal kabuğu ekleyin. Sosu kekin üzerine gezdirin. Portakal kabuğu ile süsleyip servis yapın.
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