Portakallı Sünger Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Ayrı bir yerde un, toz şeker ve kabartma tozunu karıştırın. Yumurta sarısı, portakal suyu, sıvı yağ, vanilya ve portakal kabuğu ekleyip, karıştırın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla, kar haline gelene dek çırpın. Daha sonra metal bir kaşıkla yavaşça unlu karışıma ekleyin. Hamuru, yağlanmış ortası delikli kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Kalıbı ters çevirip, keki bu şekilde soğutun. Sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Krema ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp, portakal kabuğu ekleyin. Sosu kekin üzerine gezdirin. Portakal kabuğu ile süsleyip servis yapın.