Portakallı ve fındıklı tart kek

TART tabanı için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice yoğurun. Homojen bir kıvam alınca orta boy bir tart kalıbına, kenarlarını da kaplayacak şekilde elinizle bastırarak yerleştirin. Kabarmasını önlemek için hamurun üzerine bir çatal yardımıyla delikler açın. Diğer yandan çikolata katı için çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta sarılarına tozşekeri ekleyip iyice çırpın. Çikolata, tereyağı ve bal ekleyip karıştırın. Portakal kabuğu ve fındığı katın. Kakao ve kabartma tozunu birlikte eleyip karışıma ilave edin. Yumurta aklarını geniş bir kaba alıp kabarana dek çırpın. Daha sonra söndürmeden bir spatula ile alt üst ederek çikolatalı karışıma ilave edin. Tart hamurunun üzerine portakal reçeli sürüp hazırladığınız kek hamurunu üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra portakal şekerlemesiyle süsleyerek servis edin.

Aşçı Şefika Günyel