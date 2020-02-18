DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Portakallı ve fındıklı tart kek

Portakallı ve fındıklı tart kek

Sağlıklı bir lif kaynağı olan ve içinde bolca C vitamini portakal ile bağışıklığı güçlendiren fındığın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan enfes bir tat! İşte leziz portakallı ve fındıklı tart keki tarifi…
Portakallı ve fındıklı tart kek
  • 10 Kişilik
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tabanı için:




  • 3 su bardağı un

  • 180 gram oda sıcaklığında tereyağı

  • 2 çorba kaşığı tozşeker

  • 2 adet yumurtanın akı

  • Bir tutam tuz



Çikolata katı için:




  • 3 paket

  • (80'er gramlık) bitter çikolata

  • 3 adet yumurta

  • 120 gram eritilmiş tereyağı

  • 2 çorba kaşığı bal

  • 120 gram tozşeker

  • 300 gram toz fındık

  • 210 gram kakao

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 çorba kaşığı portakal reçeli

  • Yarım su bardağı küçük küp doğranmış portakal kabuğu



Süslemek için:



Portakal şekerlemesi


YAPILIŞI

TART tabanı için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice yoğurun. Homojen bir kıvam alınca orta boy bir tart kalıbına, kenarlarını da kaplayacak şekilde elinizle bastırarak yerleştirin. Kabarmasını önlemek için hamurun üzerine bir çatal yardımıyla delikler açın. Diğer yandan çikolata katı için çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta sarılarına tozşekeri ekleyip iyice çırpın. Çikolata, tereyağı ve bal ekleyip karıştırın. Portakal kabuğu ve fındığı katın. Kakao ve kabartma tozunu birlikte eleyip karışıma ilave edin. Yumurta aklarını geniş bir kaba alıp kabarana dek çırpın. Daha sonra söndürmeden bir spatula ile alt üst ederek çikolatalı karışıma ilave edin. Tart hamurunun üzerine portakal reçeli sürüp hazırladığınız kek hamurunu üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra portakal şekerlemesiyle süsleyerek servis edin.

Aşçı Şefika Günyel

Bunları da Denemek İster misiniz?
Fındıklı ıslak kek
Fındıklı ıslak kek
Çikolatalı ve cevizli cheesecake
Çikolatalı ve cevizli cheesecake
Çikolata soslu muzlu kek
Çikolata soslu muzlu kek
Çikolatalı kek
Çikolatalı kek
Supangle tarifi
Supangle tarifi
Profiterol tarifi
Profiterol tarifi
Ekler tarifi
Ekler tarifi
İncirli ve cevizli kek
İncirli ve cevizli kek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN