Portakallı ve Kakaolu Kek

Yumurtaları derin bir kapta çırpın. Toz şeker ilave edip, çırpmaya devam edin. Sıvı yağ ekleyip, tekrar çırpın. Yoğurt, portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu ve un ilave edin. Kabartma tozu ve vanilya katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Fırça yardımıyla kek kalıbını yağlayıp, fıstık serpin ve hazırladığınız hamurdan bir buçuk su bardağı ayırın. Kalan hamuru kalıbın içine boşaltın ve ayırdığınız hamurun içine kakao ekleyip, kalıptaki hamurun üzerine dökün. Kaşıkla bir kez karıştırın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.