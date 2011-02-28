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Portakallı Çikolatalı Kek

Portakallı Çikolatalı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

Yarım su bardağı portakal suyu

3 adet portakalın

rendelenmiş kabuğu

Bir buçuk su bardağı tozşeker

1 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz



Sosu için:

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı portakal suyu

Yarım su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Yumurta sarıları, yarım su bardağı portakal suyu, portakal kabuğu rendesi ve toz şekeri, tozşeker eriyene kadar çırpın. Bir su bardağı un, kabartma tozu ve tuzu eleyip yumurta sarılı karışıma ekleyerek tahta bir kaşıkla karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını kar haline gelinceye kadar çırpıp karışıma ekleyin. Yuvarlak bir kalıba döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sosu için, portakal suyu, portakal kabuğu rendesi ve pudra şekerini karıştırıp keki ıslatın. Çikolataları benmari usulü eritip kekin üzerine gezdirin. Çikolata donduktan sonra portakal dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kek hamuruna arzunuza göre çikolata parçaları ve damla çikolata da ekleyebilirsiniz.
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