Portakallı Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
Yarım su bardağı portakal suyu
3 adet portakalın
rendelenmiş kabuğu
Bir buçuk su bardağı tozşeker
1 su bardağı un
2 paket kabartma tozu
Bir tutam tuz
Sosu için:
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 su bardağı portakal suyu
Yarım su bardağı pudra şekeri
YAPILIŞI
Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Yumurta sarıları, yarım su bardağı portakal suyu, portakal kabuğu rendesi ve toz şekeri, tozşeker eriyene kadar çırpın. Bir su bardağı un, kabartma tozu ve tuzu eleyip yumurta sarılı karışıma ekleyerek tahta bir kaşıkla karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını kar haline gelinceye kadar çırpıp karışıma ekleyin. Yuvarlak bir kalıba döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sosu için, portakal suyu, portakal kabuğu rendesi ve pudra şekerini karıştırıp keki ıslatın. Çikolataları benmari usulü eritip kekin üzerine gezdirin. Çikolata donduktan sonra portakal dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kek hamuruna arzunuza göre çikolata parçaları ve damla çikolata da ekleyebilirsiniz.