Portakallı Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Yumurta sarıları, yarım su bardağı portakal suyu, portakal kabuğu rendesi ve toz şekeri, tozşeker eriyene kadar çırpın. Bir su bardağı un, kabartma tozu ve tuzu eleyip yumurta sarılı karışıma ekleyerek tahta bir kaşıkla karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını kar haline gelinceye kadar çırpıp karışıma ekleyin. Yuvarlak bir kalıba döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sosu için, portakal suyu, portakal kabuğu rendesi ve pudra şekerini karıştırıp keki ıslatın. Çikolataları benmari usulü eritip kekin üzerine gezdirin. Çikolata donduktan sonra portakal dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.