Portakallı Haşhaşlı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un ve kabartma tozunu bir kaseye eleyin. Toz badem ve haşhaşı ekleyip karıştırın. Bir tencerede tereyağı, tozşeker, marmelat, portakal kabuğu ve portakal suyunu en düşük ısıda şeker çözülene kadar karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alıp yavaş yavaş karıştırarak un karışımına ekleyin. Yumurtaları ekleyip iyice karıştırın. Hamuru yağlanmış kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Kalıpta soğutup üzerine pudra şekeri serpin. Dondurmayla birlikte servis yapın.