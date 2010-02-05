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Sofra / Kekler / Portakallı Haşhaşlı Kek

Portakallı Haşhaşlı Kek

Portakallı Haşhaşlı Kek
  • 10 Kişilik
  • Pişirme: 60 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı un

3 çay kaşığı kabartma tozu

60 gram toz badem

40 gram haşhaş

185 gram tereyağı

160 gram tozşeker

80 gram kayısı marmelatı

2-3 çay kaşığı rendelenmiş

portakal kabuğu

80 ml portakal suyu

3 adet yumurta

YAPILIŞI

Un ve kabartma tozunu bir kaseye eleyin. Toz badem ve haşhaşı ekleyip karıştırın. Bir tencerede tereyağı, tozşeker, marmelat, portakal kabuğu ve portakal suyunu en düşük ısıda şeker çözülene kadar karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alıp yavaş yavaş karıştırarak un karışımına ekleyin. Yumurtaları ekleyip iyice karıştırın. Hamuru yağlanmış kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Kalıpta soğutup üzerine pudra şekeri serpin. Dondurmayla birlikte servis yapın.
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