Portakallı Islak Yılbaşı Keki

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle yumurta ile şekeri iyice çırpın. Diğer malzemeleri ilave ederek, boza kıvamında bir hamur elde edin. Orta büyüklükte çukur bir kek kalıbının dibine kabuğu rendelenmiş portakal dilimlerini yerleştirin. Hamuru

kalıba dökün. 35-40 dakika önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Fırından aldıktan sonra, servis edeceğiniz tabağa çevirin ve sıcakken üzerine 1 bardak portakal suyu dökerek ıslatın. Soğuyunca portakal

kabukları ve nar ile süsleyerek servis yapın.