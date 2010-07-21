Portakallı Islak Yılbaşı Keki

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 su bardağı tozşeker
1 çay bardağı sıvıyağ
1 çay bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 adet portakalın suyu
2 su bardağı un
YAPILIŞI
Öncelikle yumurta ile şekeri iyice çırpın. Diğer malzemeleri ilave ederek, boza kıvamında bir hamur elde edin. Orta büyüklükte çukur bir kek kalıbının dibine kabuğu rendelenmiş portakal dilimlerini yerleştirin. Hamuru
kalıba dökün. 35-40 dakika önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Fırından aldıktan sonra, servis edeceğiniz tabağa çevirin ve sıcakken üzerine 1 bardak portakal suyu dökerek ıslatın. Soğuyunca portakal
kabukları ve nar ile süsleyerek servis yapın.