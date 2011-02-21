Pudingli Kek

Sofra Tarifi

4 adet (orta boy) yumurta 1 su bardağı (200 gr.) toz şeker 1 su bardağı (200 ml.) süt ya da yoğurt (her iki şekilde de güzel oluyor) 1 su bardağı (200 ml.) sıvı yağ (tercihen fındık yağı) 2 su bardağı (250 gr.) un 1 paket kakaolu puding 1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki yumurtaları, şekerle, şeker tamamen eriyip, karışım mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpın. Süt (ya da yoğurdu) ekleyin, biraz daha çırpın. Sıvı yağı ekleyin, biraz daha çırpın. Ayrı bir kaba, un, kabartma tozu ve pudingi birlikte eleyin. Unlu karışımı, sıvı karışıma ekleyin ve çok az daha çırpın. 25x25 cm. civarında kare bir borcamın, tabanına yağlı kağıt serin. Karışımı boşaltın. Önceden ısınmış, 180 derece fırında, 40-45 dk. batırdığınız kürdan temiz çıkıncaya kadar pişirin.

