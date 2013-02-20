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Sofra / Kekler / Renkli Cupcake'ler

Renkli Cupcake'ler

Renkli Cupcake'ler
  • 20 Adet
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket (80 gram) bitter çikolata

1 su bardağı un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yar›m çay kaşığı karbonat

3-4 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

3 çorba kaşığı toz şeker

2 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

Yarım su bardağı krema

Bir tutam tuz



Süslemek için:

Renkli şeker hamuru

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, ılınmaya bırakın. Ayrı bir yerde un, kabartma tozu ve karbonatı eleyerek harmanlayın. Tuz ekleyip karıştırın. Tereyağı ve toz şekeri mikserle karıştırın. Üzerine çikolata ekleyip karıştırmaya devam edin. Teker teker yumurtaları ilave edin. Vanilya ve krema ekleyip karıştırmaya devam edin. Unlu karışımı ekleyip karıştırın. Kağıt kek kalıplarına, üzerlerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde pay edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Tel ızgara üzerinde soğutup, şeker hamuru ile süsleyin.
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