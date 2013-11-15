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Sofra / Kekler / Scone

Scone

Scone
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı un

1/4 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

150 gram soğuk tereyağı

100 ml krema

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım su bardağı kuş üzümü

Bir tutam tuz

Yarım paket kabartma tozu

YAPILIŞI

Fırınınızı önceden 180 derecede ısıtın (elektrikli fırınlar için 160 derece). Bir kapta un, toz şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Tereyağını küçük parçacıklar halinde ekleyin ve sadece bir çatal kullanarak una yedirin. Karışım bayat ekmek kırıntısı haline gelince kremayı ve 1 adet yumurtayı ekleyin. Sonrasında karışıma kuş üzümünü de ekleyin. Yavaş yavaş çatalla karıştırın (toplanıp hamur haline gelecektir).
Hamuru tezgaha alın ve nihayet elinizle hamuru toplayıp 1.5 cm kalınlığında açın. Yuvarlak hamuru 8 parçaya bölerek birbirine eşit 8 üçgen elde edin. Fırın tepsisine yağlı kağıdı serip, üçgen şeklindeki scone'larınızı tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısını sürün. 30-35 dakika hamurların üzeri altın
rengi olana kadar pişirin. 10 dakika kadar soğuması için bekletin. Yanında reçelle birlikte servis yapın.
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