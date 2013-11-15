Fırınınızı önceden 180 derecede ısıtın (elektrikli fırınlar için 160 derece). Bir kapta un, toz şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Tereyağını küçük parçacıklar halinde ekleyin ve sadece bir çatal kullanarak una yedirin. Karışım bayat ekmek kırıntısı haline gelince kremayı ve 1 adet yumurtayı ekleyin. Sonrasında karışıma kuş üzümünü de ekleyin. Yavaş yavaş çatalla karıştırın (toplanıp hamur haline gelecektir).

Hamuru tezgaha alın ve nihayet elinizle hamuru toplayıp 1.5 cm kalınlığında açın. Yuvarlak hamuru 8 parçaya bölerek birbirine eşit 8 üçgen elde edin. Fırın tepsisine yağlı kağıdı serip, üçgen şeklindeki scone'larınızı tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısını sürün. 30-35 dakika hamurların üzeri altın

rengi olana kadar pişirin. 10 dakika kadar soğuması için bekletin. Yanında reçelle birlikte servis yapın.