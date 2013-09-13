Sebzeli Kaşarlı Kek

Havuç ve patatesi soyup yarı yarıya haşlayın. Küp doğrayın. Yumurtaları derin bir kasede çırpın. Margarini eriterek ekleyip tekrar çırpın. Yoğurdu ilave edip karıştırın. Bezelye, havuç, patates ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Tuz, 3 su bardağı un ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra iyice karıştırın. Daha sonra karışımı yağlanmış kek kalıbına yayın. Yeşil zeytinleri dilimleyerek kekin üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.