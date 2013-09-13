DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Sebzeli Kaşarlı Kek

Sebzeli Kaşarlı Kek

Sebzeli Kaşarlı Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

250 gram margarin

Yarım su bardağı bezelye

1'er adet havuç ve patates

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

5-6 adet yeşil zeytin

Tuz

YAPILIŞI

Havuç ve patatesi soyup yarı yarıya haşlayın. Küp doğrayın. Yumurtaları derin bir kasede çırpın. Margarini eriterek ekleyip tekrar çırpın. Yoğurdu ilave edip karıştırın. Bezelye, havuç, patates ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Tuz, 3 su bardağı un ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra iyice karıştırın. Daha sonra karışımı yağlanmış kek kalıbına yayın. Yeşil zeytinleri dilimleyerek kekin üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN