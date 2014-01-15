Sebzeli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patates ve havucu soyduktan sonra yarım haşlayın. Soğuduktan sonra küp doğrayın ve kenara alın. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp doğrayın. Yumurtaları derin bir kasede çırpıp üzerine sıvı yağ, yoğurt ve sütü ekledikten sonra çırpın. Rendelenmiş kaşar peyniri, kıyılmış dereotu, mısır, havuç, siyah ve yeşil zeytini karışıma ilave edin. Tuzunu ayarlayıp karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu karıştırıp harca katın. Yağlanmış unlanmış bir kaba alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.