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Sebzeli Kek

Sebzeli Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet patates

1 adet havuç

10 adet siyah

10 adet yeşil zeytin

4 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Birkaç dal kıyılmış dereotu

Yarım su bardağı konserve mısır

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI

Patates ve havucu soyduktan sonra yarım haşlayın. Soğuduktan sonra küp doğrayın ve kenara alın. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp doğrayın. Yumurtaları derin bir kasede çırpıp üzerine sıvı yağ, yoğurt ve sütü ekledikten sonra çırpın. Rendelenmiş kaşar peyniri, kıyılmış dereotu, mısır, havuç, siyah ve yeşil zeytini karışıma ilave edin. Tuzunu ayarlayıp karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu karıştırıp harca katın. Yağlanmış unlanmış bir kaba alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
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