Sebzeli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet patates
1 adet havuç
10 adet siyah
10 adet yeşil zeytin
4 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Birkaç dal kıyılmış dereotu
Yarım su bardağı konserve mısır
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
YAPILIŞI
Patates ve havucu soyduktan sonra yarım haşlayın. Soğuduktan sonra küp doğrayın ve kenara alın. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp doğrayın. Yumurtaları derin bir kasede çırpıp üzerine sıvı yağ, yoğurt ve sütü ekledikten sonra çırpın. Rendelenmiş kaşar peyniri, kıyılmış dereotu, mısır, havuç, siyah ve yeşil zeytini karışıma ilave edin. Tuzunu ayarlayıp karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu karıştırıp harca katın. Yağlanmış unlanmış bir kaba alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.