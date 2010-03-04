Şeftali Sulu Kek

Sofra Tarifi

Un, kabartma tozu ve vanilyayı derin bir kaba eleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağı, çırpılmış yumurta, tozşeker ve şeftali suyunu ekleyip mikserleyin. Bütün malzeme iyice karışınca, iri çekilmiş fındığı ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Kürdanla içini çektiğini kontrol edip fırından çıkartın. Telde soğumaya bırakın. Hindistanceviziyle süsleyip dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Taze sıkılmış meyve suları posalarıyla birlikte tatlılarda kullanılmamalıdır. Çünkü posa hazırlanacak tatlının kıvamını bozar. Tatlılar için ya hazır meyve suyu ya da posası süzülmüş taze meyve suyu kullanılabilir. Meyve suyuyla keki ıslatabilirsiniz. Ama keki pişirirken şeker miktarını az kullanmalısınız. Meyve suyuyla dondurma, milk shake, parfe gibi tatlılar çok lezzetli olur.