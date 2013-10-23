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Sofra / Kekler / Şeftalili Kek

Şeftalili Kek

Şeftalili Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6-8 kişilik

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

125 gram eritilmiş margarin

2 su bardağı un

1'er paket kabartma tozu ve vanilya

4-5 adet şeftali

YAPILIŞI

Kek için yumurtayı toz şeker ile birlikte derin bir kapta çırpın. Eritilmiş margarini katıp, 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilya ilave edip, karıştırın. 22 x 22 cm ebadında kare bir kelepçeli kalıba veya tepsiye hamuru boşaltın. Üzerine belirli aralıklarla ikiye bölünmüş ve çekirdeği çıkarılmış şeftalileri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 10 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Şeftaliler büyük ise ay şeklinde dilimleyerek yerleştirin.
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