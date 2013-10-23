Şeftalili Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için yumurtayı toz şeker ile birlikte derin bir kapta çırpın. Eritilmiş margarini katıp, 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilya ilave edip, karıştırın. 22 x 22 cm ebadında kare bir kelepçeli kalıba veya tepsiye hamuru boşaltın. Üzerine belirli aralıklarla ikiye bölünmüş ve çekirdeği çıkarılmış şeftalileri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 10 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.