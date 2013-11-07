Şeftalili Kek

tozu ilave edip karıştırın. İkiye bölünmüş kayısı parçalarını serpiştirip hafifçe karıştırmaya devam edin. Yağlanmış kek kalıbına döküp, file badem serpiştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin.

Yumurtayı ?toz şeker ile çırpıp kar haline getirin. Yoğurt, krema ve sıvı yağı ekleyin. Un, vanilya ve kabartma