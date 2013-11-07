Şeftalili Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet şeftali
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
2 çorba kaşığı krema
1 çay bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı file badem
YAPILIŞI
Yumurtayı ?toz şeker ile çırpıp kar haline getirin. Yoğurt, krema ve sıvı yağı ekleyin. Un, vanilya ve kabartma
tozu ilave edip karıştırın. İkiye bölünmüş kayısı parçalarını serpiştirip hafifçe karıştırmaya devam edin. Yağlanmış kek kalıbına döküp, file badem serpiştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin.