Şeftalili Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını eritip karıştırarak ılıtın. Bir kasede tereyağı ve pudra şekerini çırpıcı ile çırpın. Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın. Pudra şekerli karışıma yumurta sarılarını tek tek ekleyerek çırpmaya devam edin. Başka bir kaba un ve kabartma tozunu eleyip, tuzu katın. Unlu karışımı ve şeftali püresini yumurtalı karışıma yavaş yavaş ilave edin. İyice karıştırarak tüm malzemenin birbiriyle özleşmesini sağlayın. Yumuşak bir hamur elde edip beklemesi için kenara alın. Yumurta aklarını çırparak kar haline getirin ve hamura ekleyin. Orta büyüklükteki yuvarlak kek kalıbını yağlayıp hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50-55 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, 10 dakika kalıpta soğutun. Keki servis tabağına alın. Üzerine çırpılmış krema sürün. ?eftaliyi küp doğrayın. Şeftalileri kremanın üzerine yayıp servis yapın.