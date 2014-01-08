Şekerlemeli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurtayı derin bir kapta çırpın. Ardından portakal suyunu ve yağı kaba alın. Mikserle çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, un ve tarçını da ekleyip iyice çırpın. Kek kalıbına yağlı kağıt döşeyin. Hamuru da yağlı kağıdın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin. 10 dakika sonra sıcaklığı 150 dereceye düşürün. Meyve şekerlemesini hamura dökün. Tahta kaşıkla hafifçe bastırıp, içine doğru itin ve pişmeye bırakın. Kek kabarınca fırından alın. Ilınınca dilimleyerek servis yapın.