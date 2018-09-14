Şekersiz Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını eritip soğumaya bırakın. Dut unu ve kakaoyu derin bir kasede harmanlayın. Ayrı bir kapta yumurtaları çırpıp, una ilave edin ve elinizle karıştırın. Tereyağını, ardından çikolatayı katıp iyice karıştırın. Karışımı 8x8 cm'lik küçük boy kare kalıplara pay edip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika pişirin. Servis tabağına alıp, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.