Sıcak Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

Yarım paket tereyağı 300 gram bitter çikolata 8 çorba kaşığı toz şeker 12 çorba kaşığı un 6 adet yumurta sarısı 4 adet bütün yumurta 1 paket vanilya Vanilya sos için: 400 ml süt Yarım çay kaşığı vanilya Üç buçuk çorba kaşığı tozşeker 4 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Kek için, un, şeker, yumurta sarısını karıştırın. Daha sonra yumurtaları ve vanilyayı ilave edin. Çikolata ve tereyağını ayrı kaplarda eritin. Malzemeye ilave edin. Küçük kalıpları yağlayın. Kakao serpin. Karışımı kalıplara dökün. 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın. Sosun yapılışı: Sütün içinde toz şekeri eriterek kaynatın. Ocaktan almaya yakın, yumurta sarılarını ekleyip, iyice karıştırın. Daha sonra tencereyi ateşten alıp, vanilyayı ekleyin. Sos soğuyunca