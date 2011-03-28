Sıcak Çikolatalı ve Vişneli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram tereyağı
3 paket (80'er gramlık)
bitter çikolata
3 adet yumurtanın sarısı
4 adet yumurta
8 çorba kaşığı tozşeker
7 çorba kaşığı un
1 kahve fincanı vişne püresi
24 adet vişne
YAPILIŞI
Tereyağından iki çorba kaşığı ayırın. Kalan tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurta sarısı, yumurta, tozşeker, un ve vişne püresini mikserle çırpın. Erittiğiniz iki çorba kaşığı tereyağını krem karamel kaplarına fırça yardımıyla sürün. Unlayıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Benmari usulü erittiğiniz çikolatalı karışım ile mikserde çırptığınız yumurtalı karışımı spatula ile karıştırarak bir kapta birleştirin. Krem karamel kaplarının ortasına 3 adet vişne tanesi yerleştirip 3/4 oranında karışımdan doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 dakika pişirin. Krem karamel kabını tatlı tabağına ters çevirin. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
“Sıcak çikolatalı ve vişneli keki”, vanilyalı dondurma ile servis yapabilirsiniz.