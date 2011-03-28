Sıcak Çikolatalı ve Vişneli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağından iki çorba kaşığı ayırın. Kalan tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurta sarısı, yumurta, tozşeker, un ve vişne püresini mikserle çırpın. Erittiğiniz iki çorba kaşığı tereyağını krem karamel kaplarına fırça yardımıyla sürün. Unlayıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Benmari usulü erittiğiniz çikolatalı karışım ile mikserde çırptığınız yumurtalı karışımı spatula ile karıştırarak bir kapta birleştirin. Krem karamel kaplarının ortasına 3 adet vişne tanesi yerleştirip 3/4 oranında karışımdan doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 dakika pişirin. Krem karamel kabını tatlı tabağına ters çevirin. Sıcak olarak servis yapın.

