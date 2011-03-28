DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Sıcak Çikolatalı ve Vişneli Kek

Sıcak Çikolatalı ve Vişneli Kek

Sıcak Çikolatalı ve Vişneli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram tereyağı

3 paket (80'er gramlık)

bitter çikolata

3 adet yumurtanın sarısı

4 adet yumurta

8 çorba kaşığı tozşeker

7 çorba kaşığı un

1 kahve fincanı vişne püresi

24 adet vişne

YAPILIŞI

Tereyağından iki çorba kaşığı ayırın. Kalan tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurta sarısı, yumurta, tozşeker, un ve vişne püresini mikserle çırpın. Erittiğiniz iki çorba kaşığı tereyağını krem karamel kaplarına fırça yardımıyla sürün. Unlayıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Benmari usulü erittiğiniz çikolatalı karışım ile mikserde çırptığınız yumurtalı karışımı spatula ile karıştırarak bir kapta birleştirin. Krem karamel kaplarının ortasına 3 adet vişne tanesi yerleştirip 3/4 oranında karışımdan doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 dakika pişirin. Krem karamel kabını tatlı tabağına ters çevirin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

“Sıcak çikolatalı ve vişneli keki”, vanilyalı dondurma ile servis yapabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN