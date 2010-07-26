Sıcak Kestane Keki

Sofra Tarifi

10 adet püre haline getirilmiş kestane şekerlemesi 2 çorba kaşığı tereyağı 100 gram bitter çikolata (1 paket 80 gram) 2 adet yumurta 1 kahve fincanı tozşeker 1 kahve fincanı un Servis için: Hazır karamel sos ve dondurma

YAPILIŞI

Tereyağını eritin. Çikolatayı benmari usulü eritip tereyağına ilave edin. İyice çırparak sıra ile yumurta, tozşeker, un ve kestane püresini ekleyip karıştırın. Yağlanmış fırın kaplarına pay edip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Üzerine karamel sos gezdirip, dondurma ile sıcak olarak servis yapın.