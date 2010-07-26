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Sıcak Kestane Keki

Sıcak Kestane Keki
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet püre haline getirilmiş

kestane şekerlemesi

2 çorba kaşığı tereyağı

100 gram bitter çikolata

(1 paket 80 gram)

2 adet yumurta

1 kahve fincanı tozşeker

1 kahve fincanı un

Servis için:

Hazır karamel sos ve dondurma

YAPILIŞI

Tereyağını eritin. Çikolatayı benmari usulü eritip tereyağına ilave edin. İyice çırparak sıra ile yumurta, tozşeker, un ve kestane püresini ekleyip karıştırın. Yağlanmış fırın kaplarına pay edip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Üzerine karamel sos gezdirip, dondurma ile sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Hazır karamel sosu marketlerden temin edebilirsiniz
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