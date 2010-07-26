Sıcak Kestane Keki

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet püre haline getirilmiş
kestane şekerlemesi
2 çorba kaşığı tereyağı
100 gram bitter çikolata
(1 paket 80 gram)
2 adet yumurta
1 kahve fincanı tozşeker
1 kahve fincanı un
Servis için:
Hazır karamel sos ve dondurma
YAPILIŞI
Tereyağını eritin. Çikolatayı benmari usulü eritip tereyağına ilave edin. İyice çırparak sıra ile yumurta, tozşeker, un ve kestane püresini ekleyip karıştırın. Yağlanmış fırın kaplarına pay edip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8 dakika pişirin. Üzerine karamel sos gezdirip, dondurma ile sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Hazır karamel sosu marketlerden temin edebilirsiniz