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Siyah İncirli Kek

Siyah İncirli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3/4 su bardağı un

4 çorba kaşığı kakao

4 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı toz şeker

175 gram margarin

4 adet yumurta

4 çorba kaşığı süt

2 adet olgun siyah incir



Çikolata sos için: 100 gram bitter çikolata

2 çorba kaşığı margarin

3 çorba kaşığı krema



Üzerine: 4-5 adet siyah incir

YAPILIŞI

Un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu kaba eleyin. İncir hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. İncirlerin kabuklarını soyup blenderden geçirin ve diğer malzemeleri ekleyin. Yağlanmış yuvar-lak kalıba karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Kalıbı fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Çikolata sos için bir kapta bitter çikolatayı margarinle birlikte eritin. Eriyen karışıma kremayı ekleyin ve kabı ocaktan alın. Sosu karıştırarak soğutun. Keki dilimledikten sonra üzerine çikolata sos gezdirin. Dilimlenmiş incir ile süsleyip servis edin.
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