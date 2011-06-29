Siyah İncirli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu kaba eleyin. İncir hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. İncirlerin kabuklarını soyup blenderden geçirin ve diğer malzemeleri ekleyin. Yağlanmış yuvar-lak kalıba karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Kalıbı fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Çikolata sos için bir kapta bitter çikolatayı margarinle birlikte eritin. Eriyen karışıma kremayı ekleyin ve kabı ocaktan alın. Sosu karıştırarak soğutun. Keki dilimledikten sonra üzerine çikolata sos gezdirin. Dilimlenmiş incir ile süsleyip servis edin.