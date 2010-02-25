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Soğanlı Patatesli Kek

Soğanlı Patatesli Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet soğan

4 adet orta boy patates

4 çorba kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için:

1 adet kırmızı soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Patatesleri tuzlu suda haşlanmaya bırakın. Diğer taraftan soğanları piyazlık doğrayın. Tereyağını eritip soğanları kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ekledikten sonra kenara alın. Haşladığınız patatesleri soyup sıcakken ezin. Üzerine yumurta, peynir, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Kavurduğunuz soğanları patatese ilave edip, iyice karıştırın. Arzunuza göre bir kek kalıbını yağlayın ve soğanlı patatesli harcı kalıba dökün. Bir kaşık tersi ile bastırarak düzeltin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30 dakika pişirin. Diğer taraftan üzeri için, kırmızı soğanı soyup halka doğrayın. Tereyağını eritip soğanı kısık ateşte kavurun. Üzerine tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Pişen keki ters çevirip servis tabağına alın. Üzerine kavrulmuş kırmızı soğanı yerleştirin. Dilimleyerek servis yapın.
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