Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram (7-8 çorba kaşığı) yağ
4 adet yumurta
1 su bardağı süt
1,5 su bardağı toz şeker
4 çorba kaşığı kakao
1 paket vanilya
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Sosu için:
1 çorba kaşığı yağ
1 paket (80 gram) bitter çikolata
Kabı yağlamak için:
1 çorba kaşığı yağ
1 su bardağı un
YAPILIŞI
Yağı eritip soğutun. Yumurtayı bir kasede mikserle çırpın ve toz şeker ilave edip mikserle çırpmaya devam edin. Sütü eriyen yağın içine ekleyin ve bu karışımı yumurtaya ilave edip çırpın. Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra tüm malzemeyi mikserle çırpın. Kek kalıbının her tarafını fırça yardımıyla yağlayın ve unlayın. Kalıpta kalan fazla unu kek karışımının içine ilave edin. Karışımı kalıba boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin (pişip pişmediğini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Sos için çikolatayı yağla birlikte bir kaba alın. Bu kabı kaynar su dolu tencereye oturtup, benmari usulü eritin. Pişen kek ılındıktan sonra üzerine gezdirin.
PÜF NOKTASI
Kek hamurunun kalıba yapışmadan kolayca çıkması için kalıbı iyice yağlayıp, unlayın. Fazla ununu silkeleyin ve hamuru kalıba daha sonra dökün.