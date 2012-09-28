DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Soslu Kek

Soslu Kek

Soslu Kek
  • 8-10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram (7-8 çorba kaşığı) yağ

4 adet yumurta

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

4 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu



Sosu için:

1 çorba kaşığı yağ

1 paket (80 gram) bitter çikolata



Kabı yağlamak için:

1 çorba kaşığı yağ

1 su bardağı un

YAPILIŞI

Yağı eritip soğutun. Yumurtayı bir kasede mikserle çırpın ve toz şeker ilave edip mikserle çırpmaya devam edin. Sütü eriyen yağın içine ekleyin ve bu karışımı yumurtaya ilave edip çırpın. Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra tüm malzemeyi mikserle çırpın. Kek kalıbının her tarafını fırça yardımıyla yağlayın ve unlayın. Kalıpta kalan fazla unu kek karışımının içine ilave edin. Karışımı kalıba boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin (pişip pişmediğini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Sos için çikolatayı yağla birlikte bir kaba alın. Bu kabı kaynar su dolu tencereye oturtup, benmari usulü eritin. Pişen kek ılındıktan sonra üzerine gezdirin.

PÜF NOKTASI

Kek hamurunun kalıba yapışmadan kolayca çıkması için kalıbı iyice yağlayıp, unlayın. Fazla ununu silkeleyin ve hamuru kalıba daha sonra dökün.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN