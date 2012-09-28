Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yağı eritip soğutun. Yumurtayı bir kasede mikserle çırpın ve toz şeker ilave edip mikserle çırpmaya devam edin. Sütü eriyen yağın içine ekleyin ve bu karışımı yumurtaya ilave edip çırpın. Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra tüm malzemeyi mikserle çırpın. Kek kalıbının her tarafını fırça yardımıyla yağlayın ve unlayın. Kalıpta kalan fazla unu kek karışımının içine ilave edin. Karışımı kalıba boşaltın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin (pişip pişmediğini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Sos için çikolatayı yağla birlikte bir kaba alın. Bu kabı kaynar su dolu tencereye oturtup, benmari usulü eritin. Pişen kek ılındıktan sonra üzerine gezdirin.

