DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Süt Reçelli Çikolatalı Cupcake

Süt Reçelli Çikolatalı Cupcake

Süt Reçelli Çikolatalı Cupcake
  • 14 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı süt

150 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı tozşeker

3 adet yumurta

2 su bardağı un

2 çorba kaşığı kakao

Bir tutam tuz

1 paket kabartma tozu



Süt reçeli (dulce de leche) için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

Bir tutam tuz



Krema için:

1 kutu (200 ml) krema

100 gram beyaz çikolata

YAPILIŞI

Çikolata ve sütü bir kaba koyup benmari usulü eritin ve ılınması için kenara alın. Tereyağı ve tozşekeri bir kaba alıp iyice kabarana kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederek çırpmaya devam edin. Ilınan çikolatayı da karışıma ekleyin. Elenmiş un, kakao, tuz ve kabartma tozunu da ilave ettikten sonra tüm malzemeyi karıştırın. Bir kaşıkla kağıt kek kalıplarının yarısına gelecek şekilde karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek pişirin (pişip pişmediğini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Soğuması için kenara alın. Süt reçeli için süt, tozşeker ve tuzu çok ağır ateşte 2 saat pişirin. Karamel kıvamına gelince ocaktan alın ve soğutun. Sıkma torbasına doldurun ve soğuyan cupcakelerin ortalarına oyarak doldurun (üzerini süslemek için bir kısmını ayırın). Krema için, kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Beyaz çikolatayı ilave edip karıştırın. Soğuması için buzdolabında 1 saat bekletin ve mikserle çırpın. Sıkma torbasına doldurun ve cupcake'lerin üzerine şekil vererek sıkın. Kalan süt reçeli ile kremanın üzerini süsleyin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Hindistan cevizi Kremalı Vegan Cupcake
Hindistan cevizi Kremalı Vegan Cupcake
Karamelli Brownie
Karamelli Brownie
Vişne Kırıntılı Cupcake
Vişne Kırıntılı Cupcake
Tuzlu Kahvaltı Keki
Tuzlu Kahvaltı Keki
Şeftalili Kek
Şeftalili Kek
Biberiyeli Cevizli Muffin
Biberiyeli Cevizli Muffin
Japon Keki
Japon Keki
Limon Soslu Tarçınlı Tart
Limon Soslu Tarçınlı Tart

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN