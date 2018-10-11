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Sofra / Kekler / Süzme Peynirli Pankek

Süzme Peynirli Pankek

Süzme Peynirli Pankek
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru İçin: 100 gram süzme peynir

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sosu İçin: 1 su bardağı frambuaz

2 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı vişne suyu

Servis için: Böğürtlen ve ahududu Nane yaprakları

YAPILIŞI

Peyniri iyice ezip geniş bir kaba alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip el blenderi ile çırpın ve akışkan bir hamur elde edin. Dinlenmesi için kenara alın. 2 Diğer taraftan sos için frambuaz ve toz şekeri küçük bir sos tenceresine alın. Nişastayı vişne suyu ile açıp üzerine ekleyin. Kısık ateşte kıvam alana dek pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. 3 Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtıp hazırladığınız pankek hamurundan 2 çorba kaşığı alıp tavaya dökün ve üzerini düzelterek yuvarlak şekil almasını sağlayın. Önlü arkalı pişirip tavadan alın. Tüm hamur bitene dek işleme devam edin. Servis tabaklarına üst üste dizin. Üzerine sos gezdirin. Böğürtlen, ahududu ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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