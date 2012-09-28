Tahinli Cevizli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
125 gram (3-4 çorba kaşığı) yağ
1 su bardağı toz şeker
2 adet yumurta
1/2 su bardağı tahin
1 su bardağı iri dövülmüş ceviz
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
16 adet yarım ceviz içi
1 çay bardağı su
Kabı yağlamak için:
1 çorba kaşığı yağ
2-3 çorba kaşığı un
YAPILIŞI
Yağı, toz şekerle birlikte mikserle iyice çırpın. Üzerine yumurtaları ve tahini ekleyip çırpmaya devam edin. Dövülmüş cevizi de ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin. 1 çay bardağı su katın. Baton kek kalıbını yağlayıp, sonrasında unlayın. Hamuru kaba boşaltın ve üzerine ceviz içlerini koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin (pişip pişmediğini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir).
PÜF NOKTASI
Kek hamurunu hazırlarken, yağı tozşekerle birlikte şeker eriyene dek çırpmanız gerekir.