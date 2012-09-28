Tahinli Cevizli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yağı, toz şekerle birlikte mikserle iyice çırpın. Üzerine yumurtaları ve tahini ekleyip çırpmaya devam edin. Dövülmüş cevizi de ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin. 1 çay bardağı su katın. Baton kek kalıbını yağlayıp, sonrasında unlayın. Hamuru kaba boşaltın ve üzerine ceviz içlerini koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin (pişip pişmediğini anlamak için kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir).