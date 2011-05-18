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Tahinli Kek

Tahinli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

İki buçuk su bardağı un

1 tatlı kaşığı karbonat

250 gram margarin

1 su bardağı tahin

Süslemek için: Muz

YAPILIŞI

Yumurtalar ve tozşekeri iyice çırpın. Yoğurt, un, karbonat, margarin ve 4-5 çorba kaşığı tahini ekleyin. Malzemeler özleşene dek karıştırın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Kalan tahini hamurun üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, arada kontrol ederek pişirin. (Pişip pişmediğini kontrol etmek için keke kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ilık olarak servis yapın.
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