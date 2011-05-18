Tahinli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtalar ve tozşekeri iyice çırpın. Yoğurt, un, karbonat, margarin ve 4-5 çorba kaşığı tahini ekleyin. Malzemeler özleşene dek karıştırın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına boşaltın. Kalan tahini hamurun üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, arada kontrol ederek pişirin. (Pişip pişmediğini kontrol etmek için keke kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ilık olarak servis yapın.