DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Tahinli Kek

Tahinli Kek

Tahinli Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım paket margarin

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

Yarım su bardağı tahin

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

16 adet yarım ceviz içi

YAPILIŞI

Margarin ve toz şekeri iyice çırpın. Üzerine yumurtaları ve tahini ilave edin. Dövülmüş cevizleri de ilave edip çırpın. Un ve kabartma tozunu ekleyin. Yağlanmış unlanmış yuvarlak bir kaba hamuru boşaltın. Üzerine yarım ceviz içlerini koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzeri kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN