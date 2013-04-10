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Sofra / Kekler / Tarçınlı Havuçlu Kek

Tarçınlı Havuçlu Kek

Tarçınlı Havuçlu Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 tatlı kaşığı toz tarçın

3 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ince rendelenmiş havuç

1 su bardağı dövülmüş ceviz

İki buçuk su bardağı un



Üzeri için: 1 su bardağı + 1 çorba kaşığı pudra şekeri

1 adet yumurtanın akı

1-2 damla limon suyu

YAPILIŞI

Yumurtaları? toz şeker ile birlikte çırpın. Sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, havuç, ceviz, tarçın ve un ilave edip çırpmaya devam edin. Karışımı yağlanmış kek kalıbına boşaltıp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 1 saat pişirin. Üzeri için pudra şekeri, yumurta akı ve 1-2 damla limon suyunu iyice karıştırıp, soğuk kekin üzerine dökün. 10-15 dakika dinlendirip, servis yapın.
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