Tarçınlı Havuçlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları? toz şeker ile birlikte çırpın. Sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, havuç, ceviz, tarçın ve un ilave edip çırpmaya devam edin. Karışımı yağlanmış kek kalıbına boşaltıp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 1 saat pişirin. Üzeri için pudra şekeri, yumurta akı ve 1-2 damla limon suyunu iyice karıştırıp, soğuk kekin üzerine dökün. 10-15 dakika dinlendirip, servis yapın.