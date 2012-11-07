Tarçınlı Ve Havuçlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde yumurtaları iyice çırpın. Toz şekeri ilave edip, şeker eriyene kadar çırpmaya devam edin. Üzerine sıvı yağ, süt ve yoğurt ekleyip karıştırın. Kayısı ve inciri sıcak suda 20 dakika bekletin ve robottan geçirip püre haline getirin. İçine ince dövülmüş cevizi ekleyin ve yumurtalı karışımın içine katın. Rendelenmiş havuç, un, vanilya, tarçın ve kabartma tozunu da ekledikten sonra tüm malzemeyi tahta bir kaşıkla şöyle bir karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip, servis yapın.