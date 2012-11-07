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Tarçınlı Ve Havuçlu Kek

Tarçınlı Ve Havuçlu Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay kaşığı tarçın

4 adet orta boy havuç

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1'er çay bardağı sıvı yağ ve süt

2 çorba kaşığı yoğurt

7'şer adet kuru kayısı ve incir

1 su bardağı ceviz

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde yumurtaları iyice çırpın. Toz şekeri ilave edip, şeker eriyene kadar çırpmaya devam edin. Üzerine sıvı yağ, süt ve yoğurt ekleyip karıştırın. Kayısı ve inciri sıcak suda 20 dakika bekletin ve robottan geçirip püre haline getirin. İçine ince dövülmüş cevizi ekleyin ve yumurtalı karışımın içine katın. Rendelenmiş havuç, un, vanilya, tarçın ve kabartma tozunu da ekledikten sonra tüm malzemeyi tahta bir kaşıkla şöyle bir karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip, servis yapın.
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