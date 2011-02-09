Tarçınlı 14 Şubat Keki

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YAPILIŞI

Çukur bir kabın içinde yumurtaları iyice çırpın. Ardından toz şekeri ekleyin ve yumurta beyazlaşana kadar çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, vanilya ve tarçını ekleyıp tekrar çırpın. En son cevizi ekleyin. Karışımı yağladığınız kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin.