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Tarçınlı 14 Şubat Keki

Tarçınlı 14 Şubat Keki
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

3 yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardak süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Çukur bir kabın içinde yumurtaları iyice çırpın. Ardından toz şekeri ekleyin ve yumurta beyazlaşana kadar çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, vanilya ve tarçını ekleyıp tekrar çırpın. En son cevizi ekleyin. Karışımı yağladığınız kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Üzerine çok hafif pudra şekeri serperekte servis edebilirsiniz.
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