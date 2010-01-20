DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Tarçınlı Kek

Tarçınlı Kek

Tarçınlı Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı esmer şeker

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağından az zeytinyağı

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığının ucuyla mahlep

1 tatlı kaşığı hindistancevizi

Bir avuç ceviz

Üzerine: Pudra şekeri, böğürtlen reçeli

YAPILIŞI

Öncelikle yumurta ve esmer şekeri karıştırın. Üzerine diğer malzemeleri ekleyip, mikserlemeye devam edin. Tüm malzemeyi, yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Orta ısılı fırında 20-25 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri ve böğürtlen reçeli ekleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN