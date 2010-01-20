Tarçınlı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle yumurta ve esmer şekeri karıştırın. Üzerine diğer malzemeleri ekleyip, mikserlemeye devam edin. Tüm malzemeyi, yağlanmış bir kek kalıbına dökün. Orta ısılı fırında 20-25 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri ve böğürtlen reçeli ekleyip servis yapın.