Taze Meyveli Karışık Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 çay bardağı su
İki buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1'er çay kaşığı tarçın ve toz zencefil
1'er adet ayva ve elma
3 adet mandalina
1 adet portakal
7 adet kuru kayısı
10 adet ceviz
Üzerine: Ayva marmeladı
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba alıp, çırpıcı ile çırpın. Sıvı yağ, süt ve suyu ilave edip, tekrar çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, vanilya, tarçın ve toz zencefili eleyerek karışıma ekleyip, karıştırın. Meyvelerin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Una bulayıp, daha sonra keke ilave edin. İri doğranmış kayısı ve cevizi katın. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine ayva marmeladı sürün ve dilimleyerek servis yapın.