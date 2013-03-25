Taze Meyveli Karışık Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba alıp, çırpıcı ile çırpın. Sıvı yağ, süt ve suyu ilave edip, tekrar çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, vanilya, tarçın ve toz zencefili eleyerek karışıma ekleyip, karıştırın. Meyvelerin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Una bulayıp, daha sonra keke ilave edin. İri doğranmış kayısı ve cevizi katın. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırdıktan sonra yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine ayva marmeladı sürün ve dilimleyerek servis yapın.