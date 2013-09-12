Taze Meyveli Kek

Toz şekeri ve oda sıcaklığında bekletilmiş yumurtaları mikserle çırpın. Yağ ve limon suyunu ekleyip tekrar mikserleyin. Süt, un ve kabartma tozunu ekleyip, tahta kaşıkla karıştırın. Kelepçeli kalıbı yağlı kağıt ile kaplayın. Hamuru kalıba yayın. Meyveleri küçük doğrayıp, kalıptaki hamurun üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sos için margarini eritip ılıtın. Limon suyu, toz şeker ve vanilyayı ekleyip, karıştırın. Keki fırından çıkardıktan sonra, üzerine sosu gezdirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkartıp, üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın.