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Taze Meyveli Kek

Taze Meyveli Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

12 çorba kaşığı toz şeker

6 çorba kaşığı sıvı yağ

Yarım limonun suyu

9 çorba kaşığı süt

15 çorba kaşığı un

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 adet şeftali

5 adet kayısı

8 adet vişne

Sos için:

Yarım su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı margarin

2 adet limonun suyu

Yarım paket vanilya

Üzerine:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Toz şekeri ve oda sıcaklığında bekletilmiş yumurtaları mikserle çırpın. Yağ ve limon suyunu ekleyip tekrar mikserleyin. Süt, un ve kabartma tozunu ekleyip, tahta kaşıkla karıştırın. Kelepçeli kalıbı yağlı kağıt ile kaplayın. Hamuru kalıba yayın. Meyveleri küçük doğrayıp, kalıptaki hamurun üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sos için margarini eritip ılıtın. Limon suyu, toz şeker ve vanilyayı ekleyip, karıştırın. Keki fırından çıkardıktan sonra, üzerine sosu gezdirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkartıp, üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın.
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