Taze Meyveli Kek

Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağ ve limon suyu ilave edip karıştırın. Süt, elenmiş kabartma tozu ve 13 çorba kaşığı un ilave edip karıştırmaya devam edin. Karışımı yağlanmış muffin kalıplarına pay edin. Doğranmış meyveleri 2 çorba kaşığı unla harmanlayıp, hamurların üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sos için, toz şeker, tereyağı, limon suyu ve vanilyayı iyice çırpın. Sosu, fırından aldığınız sıcak keklerin üzerine kaşık yardımıyla dökün. Soğuyunca kalıptan çıkarın. Meyvelerle süsleyip servis yapın.