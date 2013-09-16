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Taze Meyveli Kek

Taze Meyveli Kek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

12 çorba kaşığı toz şeker

6 çorba kaşığı sıvı yağ

Yarım limonun suyu

9 çorba kaşığı süt

2 çay kaşığı kabartma tozu

15 çorba kaşığı un

Bir buçuk su bardağı doğranmış mevsim meyveleri



Sos için:

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

2 adet limonun suyu

Yarım paket vanilya

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağ ve limon suyu ilave edip karıştırın. Süt, elenmiş kabartma tozu ve 13 çorba kaşığı un ilave edip karıştırmaya devam edin. Karışımı yağlanmış muffin kalıplarına pay edin. Doğranmış meyveleri 2 çorba kaşığı unla harmanlayıp, hamurların üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Sos için, toz şeker, tereyağı, limon suyu ve vanilyayı iyice çırpın. Sosu, fırından aldığınız sıcak keklerin üzerine kaşık yardımıyla dökün. Soğuyunca kalıptan çıkarın. Meyvelerle süsleyip servis yapın.
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