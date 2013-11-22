Kek için tereyağı ve esmer şekeri mikserle çırparak, krema haline getirin. Teker teker yumurtaları ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve kakaoyu eleyip, karışıma ekleyin. Daha sonra yağlanmış kelepçeli veya baton kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğuduktan sonra elinizle toz haline gelene kadar ufalayın. Krem peynir ve pudra şekerini ekleyip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayıp, buzdolabında en az 3 saat bekletin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve top kekleri bulayın. Üzerlerini renkli şekerleme ve renkli damla çikolatalarla süsleyip, dilerseniz külahta servis yapın.