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Top Kek

Top Kek
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

Yarım su bardağı esmer şeker

2 adet yumurta,

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 su bardağı kakao

200 gram krem peynir

Yarım su bardağı pudra şekeri

100 gram (1 paket 80 gram) bitter çikolata

Üzeri için:

Renkli şekerleme

renkli damla çikolata

YAPILIŞI

Kek için tereyağı ve esmer şekeri mikserle çırparak, krema haline getirin. Teker teker yumurtaları ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve kakaoyu eleyip, karışıma ekleyin. Daha sonra yağlanmış kelepçeli veya baton kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğuduktan sonra elinizle toz haline gelene kadar ufalayın. Krem peynir ve pudra şekerini ekleyip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayıp, buzdolabında en az 3 saat bekletin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve top kekleri bulayın. Üzerlerini renkli şekerleme ve renkli damla çikolatalarla süsleyip, dilerseniz külahta servis yapın.

PÜF NOKTASI

Top kekleri bir gece buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olacaktır.
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