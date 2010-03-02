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Sofra / Kekler / Top Kek

Top Kek

Top Kek
  • 18 Adet
  • Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvıyağ

3 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Bir buçuk su bardağı un

Üzerine:

1 kutu krema

3 çorba kaşığı pudra şekeri

Renkli top şekerlemeler

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Süt ve sıvıyağ ekleyip, çırpmaya devam edin. Kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu da ilave ettikten sonra tüm malzemeyi iyice karıştırın. Küçük kağıt kek kalıplarını, dağılmalarını önlemek için muffin kalıplarının içine oturtun. Hazırladığınız harçtan kağıt kek kalıplarının içine üçer çorba kaşığı doldurun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin. Bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğine bakın. Eğer pişmediyse 5 dakika daha fırında tutup, çıkarın. Üzeri için krema ve pudra şekerini bir kasede karıştırın. Daha sonra bir sıkma kabına doldurun. Top kekler ılındıktan sonra kremayı üzerine sıkın. Renkli top şekerlemelerle süsleyip, servis yapın.
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