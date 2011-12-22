Tropik Meyveli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki yumurta ve margarini birlikte çırpın. Üzerine kek unu ekleyin ve karıştırın. Hindistancevizini ilave edin. Dilimlenmiş muz, iri küpler halinde doğranmış ananas ve mangoyu da koyun. Tüm malzemeyi karıştırın. 20 cm çapında bir kek kalıbını yağlayın. Hamuru kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin (kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa kek pişmek demektir). Fırından çıkarın ve 5 dakika kalıpta dinlendirdikten sonra kalıptan alın ve dilimleyerek servis yapın.