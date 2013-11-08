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Tuzlu Kağıt Kek

Tuzlu Kağıt Kek
  • 40 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

125 gram oda sıcaklığında margarin

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 çay kaşığı kabartma tozu

2 çay kaşığı tuz

12 dal kıyılmış maydanoz

10 dal kıyılmış dereotu

1 çay bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

Üzerine: Pulbiber

susam

YAPILIŞI

Un, beyaz peynir, margarin, yumurta, süt, kabartma tozu, tuz, maydanoz, dere tou ve siyah zeytini derin bir kaba alın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. En küçük boy kağıt kalıplara karışımdan 1 tatlı kaşığı koyup, üzerine pul biber ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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