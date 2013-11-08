Tuzlu Kağıt Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un, beyaz peynir, margarin, yumurta, süt, kabartma tozu, tuz, maydanoz, dere tou ve siyah zeytini derin bir kaba alın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. En küçük boy kağıt kalıplara karışımdan 1 tatlı kaşığı koyup, üzerine pul biber ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.