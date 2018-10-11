Tuzlu Kahvaltı Keki

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta,
1 çay kaşığı tuz
3/4 su bardağı sıvı yağ,
3/4 su bardağı süt
1 su bardağı tam buğday unu
1 su bardağı buğday unu
1 paket kabarma tozu,
1 tatlı kaşığı karbonat
2-3 damla limon suyu
5-6 adet kurutulmuş domates
4-5 adet siyah zeytin
100 gram dil peyniri
4-5'er dal maydanoz ve dereotu
Kalıp İçin: 2 çorba kaşığı sıvı yağ 1 çorba kaşığı un
Üzeri için: Kabak çekirdeği içi, çörek otu
YAPILIŞI
Yumurtaları tuzla birlikte iyice köpürene kadar çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip çok az karıştırın. Unları, kabartma tuzu ve karbonatı ekleyip karıştırın. Üzerine limon suyunu ekleyip tahta kaşık veya spatulayla söndürmeden karıştırın. Doğranmış kurutulmuş domates, dilimlenmiş zeytin, küp doğranmış dil peyniri, kıyılmış dereotu ve maydanoz ekleyip karıştırın. Baton bir kek kalıbını yağlayıp unlayın. Kek harcını içine dökün. Üzerini kabak çekirdeği içi ve çörek otuyla süsleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.