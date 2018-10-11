Tuzlu Kahvaltı Keki

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları tuzla birlikte iyice köpürene kadar çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip çok az karıştırın. Unları, kabartma tuzu ve karbonatı ekleyip karıştırın. Üzerine limon suyunu ekleyip tahta kaşık veya spatulayla söndürmeden karıştırın. Doğranmış kurutulmuş domates, dilimlenmiş zeytin, küp doğranmış dil peyniri, kıyılmış dereotu ve maydanoz ekleyip karıştırın. Baton bir kek kalıbını yağlayıp unlayın. Kek harcını içine dökün. Üzerini kabak çekirdeği içi ve çörek otuyla süsleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.