DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Tuzlu Kahvaltı Keki

Tuzlu Kahvaltı Keki

Tuzlu Kahvaltı Keki
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta,

1 çay kaşığı tuz

3/4 su bardağı sıvı yağ,

3/4 su bardağı süt

1 su bardağı tam buğday unu

1 su bardağı buğday unu

1 paket kabarma tozu,

1 tatlı kaşığı karbonat

2-3 damla limon suyu

5-6 adet kurutulmuş domates

4-5 adet siyah zeytin

100 gram dil peyniri

4-5'er dal maydanoz ve dereotu

Kalıp İçin: 2 çorba kaşığı sıvı yağ 1 çorba kaşığı un

Üzeri için: Kabak çekirdeği içi, çörek otu

YAPILIŞI

Yumurtaları tuzla birlikte iyice köpürene kadar çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip çok az karıştırın. Unları, kabartma tuzu ve karbonatı ekleyip karıştırın. Üzerine limon suyunu ekleyip tahta kaşık veya spatulayla söndürmeden karıştırın. Doğranmış kurutulmuş domates, dilimlenmiş zeytin, küp doğranmış dil peyniri, kıyılmış dereotu ve maydanoz ekleyip karıştırın. Baton bir kek kalıbını yağlayıp unlayın. Kek harcını içine dökün. Üzerini kabak çekirdeği içi ve çörek otuyla süsleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Şeftalili Kek
Şeftalili Kek
Biberiyeli Cevizli Muffin
Biberiyeli Cevizli Muffin
Japon Keki
Japon Keki
Limon Soslu Tarçınlı Tart
Limon Soslu Tarçınlı Tart
Süzme Peynirli Pankek
Süzme Peynirli Pankek
İki Renkli Cheesecake
İki Renkli Cheesecake
Armutlu Kek
Armutlu Kek
Limon Kremalı Kek
Limon Kremalı Kek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN