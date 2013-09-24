Öncelikle yumurta, yoğurt, zeytinyağı, tuz ve kabartma tozunu iyice çırpın. Dolmalık fıstığı 1 çorba kaşığı zeytinyağında kavurup, rendelenmiş beyaz peynirle yoğurtlu karışıma ilave edin. İyice bulamaç haline getirin. Kabakların kabuklarını soyup rendeleyin. İnce doğranmış taze soğan, dereotu ve rendelenmiş kabağı da karışıma ekleyin. Karıştırdıktan sonra, çok koyu bir kıvam elde edene dek un eklemeye devam edin. Yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün. 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Kalıbı ters çevirerek keki servis tabağına alın. Ilınınca, dilimleyerek servis yapın.