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Tuzlu Kek

Tuzlu Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

2 adet kabak

4 adet taze soğan

Yarım demet dereotu

Aldığı kadar un

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle yumurta, yoğurt, zeytinyağı, tuz ve kabartma tozunu iyice çırpın. Dolmalık fıstığı 1 çorba kaşığı zeytinyağında kavurup, rendelenmiş beyaz peynirle yoğurtlu karışıma ilave edin. İyice bulamaç haline getirin. Kabakların kabuklarını soyup rendeleyin. İnce doğranmış taze soğan, dereotu ve rendelenmiş kabağı da karışıma ekleyin. Karıştırdıktan sonra, çok koyu bir kıvam elde edene dek un eklemeye devam edin. Yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün. 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Kalıbı ters çevirerek keki servis tabağına alın. Ilınınca, dilimleyerek servis yapın.

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